Tg Sport – 16/2/2026

Di

Feb 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter d’autorità, Zielinski firma il Derby d’Italia al 90’
– Veleni a San Siro, l’espulsione di Kalulu scatena la furia bianconera contro La Penna
– Marotta: “Bastoni ha sbagliato ma gogna mediatica eccessiva”
– Rugby, l’italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo
– Formula 1, test Bahrain in archivio: Ferrari regina di affidabilità, Hamilton guarda avanti
– Arianna Errigo “Sento il fuoco dentro, punto a Los Angeles 2028”
– La Barba al Palo: “Basta con la Var”
