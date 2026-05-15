Tg Sport – 15/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Caos Derby: accordo ufficiale, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12

– Milan: Cardinale tuona, “Senza Champions è un fallimento”

– Lazio, aria di addio tra Sarri e Lotito

– Brasile, Carlo Ancelotti blindato fino al 2030

– Impresa Svitolina, batte Swiatek e va in finale contro Gauff

– Volley, buona la prima per l’Italia di Velasco, Francia travolta 3-0

– Elezioni FIGC: ufficiali le candidature di Malagò e Abete, escluso Miele

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