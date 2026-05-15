Tg Sport – 15/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caos Derby: accordo ufficiale, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12
– Milan: Cardinale tuona, “Senza Champions è un fallimento”
– Lazio, aria di addio tra Sarri e Lotito
– Brasile, Carlo Ancelotti blindato fino al 2030
– Impresa Svitolina, batte Swiatek e va in finale contro Gauff
– Volley, buona la prima per l’Italia di Velasco, Francia travolta 3-0
– Elezioni FIGC: ufficiali le candidature di Malagò e Abete, escluso Miele
azn
– Caos Derby: accordo ufficiale, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12
– Milan: Cardinale tuona, “Senza Champions è un fallimento”
– Lazio, aria di addio tra Sarri e Lotito
– Brasile, Carlo Ancelotti blindato fino al 2030
– Impresa Svitolina, batte Swiatek e va in finale contro Gauff
– Volley, buona la prima per l’Italia di Velasco, Francia travolta 3-0
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