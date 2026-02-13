IN EVIDENZA

Tg Sport – 13/2/2026

Di

Feb 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia di Gattuso pesca Francia, Belgio e Turchia in Nations League
– Febbre da Derby d’Italia, San Siro sold out per la sfida scudetto tra Inter e Juve
– Coppa Italia, il calendario delle semifinali di Marzo con Lazio-Atalanta e Inter-Como
– Rugby, l’Italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo
– Volley, Perugia e Trento volano ai quarti di Champions
– Alla scoperta del Trial, l’arte dell’equilibrio su due ruote
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fontana “Record Mangiarotti? Finalmente, così tutti tranquilli”

Feb 13, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Mattarella riceve i cantanti di Sanremo: “Dalla musica grande contributo al Paese”

Feb 13, 2026
Costume & Società IN EVIDENZA Video

Sanremo, Conti a Mattarella: “Celebreremo gli 80 anni della Repubblica”

Feb 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Locatelli “Energie recuperate, siamo carichi e pronti per sfidare l’Inter”

Feb 13, 2026
TOP NEWS

Chivu “Inter-Juve è sfida importante a livello globale per storia club”

Feb 13, 2026
TOP NEWS

Moioli bronzo nello Snowboard cross, terzo podio olimpico di fila

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 13/2/2026

Feb 13, 2026