Tg Sport – 12/8/2025

Ago 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Donnarumma fatto fuori dal PSG, quale il suo futuro?
– La Roma balla sulle punte: out Dovbyk, piace Krstovic
– Sinner, buona la prima pur senza brillare. Out Sonego
-Myriam Sylla lascia Milano, biennale col Galatasaray
– Balotelli sogna il Real Madrid… ma lo cercano i dilettanti
/gtr

