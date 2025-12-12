IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/12/2025

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ferguson è il bomber della Roma, 3-0 a Celtic Park
– Bernardeschi trascinatore del Bologna, vittoria per la Fiorentina
– Una superlativa Olimpia batte il Panathinaikos in Eurolega
– Musetti “Io terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz? Lo spero”
– Milano-Cortina 2026, ecco i quattro portabandiera italiani
– Agli Assoluti di pugilato 2025 il tributo a Nino Benvenuti, principe del ring
