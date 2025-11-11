Tg Sport – 11/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan, è arrivato Rabiot “Sono contento di essere qui”
– A Cremona si è presentato Vardy, l’eroe di Leicester
– Pellizzari, prima vittoria da professionista alla Vuelta
– Carlo Recalcati “Pozzecco ha unito la nazionale”
– Italia, i playoff per i mondiali fanno paura
