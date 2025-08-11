IN EVIDENZA

Tg Sport – 11/8/2025

Di

Ago 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato: Hojlund-Milan, Tonali-Juventus. Il Napoli vuole Juanlu
– Interrogativi Inter, da Lookman ai difensori
– Paolini avanti con due tie break, bene anche Bronzetti
– Pogacar pensa all’Europeo… e conta i giorni al ritiro
– Atletica, 6 ori e 14 medaglie. L’Italia vince gli Europei Under 20
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Policlinico Palermo, un murales per ricordare Paolo Giaccone

Ago 11, 2025
Economia IN EVIDENZA

Banche, a giugno prestiti +1,1%

Ago 11, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Vino: Coldiretti prevede una vendemmia di ottima qualità, con una buona resa

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 11/8/2025

Ago 11, 2025
IN EVIDENZA

Policlinico Palermo, un murales per ricordare Paolo Giaccone

Ago 11, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Russia non ferma uccisioni, non merita premi”

Ago 11, 2025
TOP NEWS

Vassena(Intesa Sanpaolo) “Più mutui a privati, focus su giovani e green”

Ago 11, 2025