Tg Sport – 11/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato: Hojlund-Milan, Tonali-Juventus. Il Napoli vuole Juanlu
– Interrogativi Inter, da Lookman ai difensori
– Paolini avanti con due tie break, bene anche Bronzetti
– Pogacar pensa all’Europeo… e conta i giorni al ritiro
– Atletica, 6 ori e 14 medaglie. L’Italia vince gli Europei Under 20
azn
