IN EVIDENZA

Tg Sport – 11/6/2026

Di

Giu 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026, al via il torneo in Messico con la sfida inaugurale
– “Operazione Wimbledon”, Sinner torna in campo a Montecarlo
– Inter, trovato l’accordo con Provedel, Sommer verso l’Ajax
– Lazio, Lotito scrive ai tifosi “Sostenibilità è ambizione”
– Milan: casting panchina aperto, Modric aspetta Glasner
– VNL 2026, l’Italia di De Giorgi in campo contro la Germania dopo il ko con la Francia
– F1, Ferrari a Barcellona: Vasseur ottimista
– NBA: Finals pazzesche, Knicks rimontano 29 punti in gara-4
– Sinner, Antonelli e Cardinale tra i 100 più influenti al mondo per Time
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fare innovazione nel settore pubblico, al Forum PA la proposta Formez

Giu 11, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Lupo “Bilancio tenga insieme coesione e competitività”

Giu 11, 2026
IN EVIDENZA

Casa Bianca, arena per arti marziali in allestimento per il compleanno di Trump

Giu 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Bce alza i tassi d’interesse di un quarto di punto

Giu 11, 2026
TOP NEWS

Ucraina, Mattarella “Opportuno che l’Ue si presenti con una sola voce”

Giu 11, 2026
TOP NEWS

Meloni “Sfide complesse, UE dimostri unità e visione strategica”

Giu 11, 2026
TOP NEWS

Da consulenza personalizzata a prevenzione frodi, Agentic AI cambia volto banche

Giu 11, 2026