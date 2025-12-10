IN EVIDENZA

Tg Sport – 10/12/2025

Di

Dic 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un rigore condanna l’Inter, passa il Liverpool a San Siro
– Atalanta da favola, battuto il Chelsea 2-1
– Australian Open, 11 azzurri nel tabellone principale dello Slam
– Red Bull, Marko via dal team “Voci Ferrari infondate”
– Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 10 medaglie
/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 10/12/2025

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Gemmato “Attendiamo esito controlli al San Raffaele”

Dic 10, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Cucina italiana patrimonio Unesco, il ministro Urso: “Importanti ricadute economiche”

Dic 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

SumUp raggiunge 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale

Dic 10, 2025
TOP NEWS

Cina, FMI rivede al rialzo la previsione di crescita per il 2025

Dic 10, 2025
TOP NEWS

McDonald’s apre nel Bergamasco l’ottocentesimo ristorante in Italia

Dic 10, 2025
TOP NEWS

Cucina italiana, Lollobrigida “Unesco celebra la forza della nostra cultura”

Dic 10, 2025