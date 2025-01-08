IN EVIDENZA

Tg News – 8/9/2025

Set 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Operaio muore schiacciato da macchinario a Monza
– Vicenza, auto pirata travolge e uccide 13enne
– I funerali privati di Giorgio Armani a Rivalta (PC)
– Attentato su un bus a Gerusalemme, morti e feriti
– Ucraina, sale pressione Usa sul Cremlino
– Bayrou in Parlamento: “Ho voluto questa prova”
– Italiani sempre meno istruiti e a maggiore rischio povertà
– Tragico lunedì, tre operai morti sul lavoro
– Previsioni 3B Meteo 9 Settembre
