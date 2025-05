Tg News – 8/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Conclave, in migliaia in attesa in Piazza San Pietro

– Lavoro, incontro Governo-Sindacati per cambiare regole subappalti

– Controdazi, nuova maxi-lista Ue e accordo commerciale Usa-Gb

– Ucraina, sparatoria nei sobborghi di Kiev, diverse vittime

– Licenziato il primario di Piacenza arrestato per abusi

– Omicidio Saman, arrestati i cugini dopo condanna ergastolo

– Settimo Torinese, 14enne muore dopo serata con amici

– Ambiente, da Webuild 500 alberi per il Parco Forlanini a Milano

– Previsioni 3B Meteo 9 Maggio

