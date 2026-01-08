IN EVIDENZA

Tg News – 8/1/2026

Gen 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sale la tensione a Minneapolis, polizia usa lacrimogeni
– Macron: “Usa si allontanano da alleati e norme internazionali”
– Gaza, uccisa bambina nonostante il cessate il fuoco
– Aurora Livoli, peruviano fermato confessa omicidio e abusi
– Morta per corsa clandestina, arrestato guidatore
– Influenza, Pronto Soccorso sotto pressione in tutta Italia
– A Novembre disoccupazione al 5,7%, mai così basso
– Valditara: “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”
– Previsioni 3B Meteo 9 Gennaio
