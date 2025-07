Tg News – 4/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Esplosione a distributore a Roma, 2 sono gravi

– Accusato di stupro su minorenne, 19enne rischia linciaggio

– Massiccio attacco russo su Kiev, telefonata Trump-Zelensky

– Gaza, risposta positiva Hamas a nuova bozza di tregua

– Atina (Frosinone): altro operaio muore per malore in cantiere

– Ministro Schillaci: al via cabina di regia contro il caldo

– Verso aumento pedaggi autostradali dal 1 Agosto

– Ecopneus, nel 2024 raccolte 168 mila tonnellate di pneumatici fuori uso

– Previsioni 3B Meteo 5 Luglio

gsl