Tg News – 30/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Terremoto di magnitudo 8.7 in Kamchatka, allerta tsunami

– Morta Laura Dahlmeier, campionessa olimpionica di Biathlon

– West Nile, altro morto a Caserta, ottavo in Italia

– Evaso dopo laurea, Andrea Cavallari estradato in Italia

– Mattarella accusato di russofobia da Mosca

– Dazi, Trump: “Scadenza primo Agosto non sarà estesa”

– Allarme del Papa ai giovani: “C’è bulimia da social”

– Azerbaigian, al via collaborazione tra Italpress e AnewZ

– Previsioni 3B Meteo 31 Luglio

gsl