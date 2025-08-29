Tg News – 29/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Israele, ucciso primo ministro Houthi
– Cremlino: “Vertice con Zelensky possibile”
– Trump toglie la scorta a Kamala Harris
– Arrestato ed estradato in Italia terrorista Isis
– Informativa alla Procura sui siti sessisti
– Pilato e Tarantino fermate per furto a Singapore
– Gli italiani tornano a casa dopo le vacanze
– Valditara: “Anno scolastico inizia con importanti novità”
– Previsioni 3B Meteo 30 Agosto
