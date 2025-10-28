Tg News – 28/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Orban a Salvini: “Basta con politiche suicide dell’Europa”

– Scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf

– Martinez investe e uccide anziano in carrozzina

– Disattiva braccialetto e uccide la ex nel Veronese

– Turetta, la Procura non rinuncia al ricorso in Appello

– Roma, demolita villa abusiva clan Sinti al Casilino

– Migranti, Istat: nel 2024 richieste di asilo in crescita

– Ucraina, Parolin “L’Ue assuma ruolo di maggior protagonismo per la pace”

– Previsioni 3BMeteo 29 Ottobre

azn