IN EVIDENZA

Tg News – 28/10/2025

Di

Ott 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Orban a Salvini: “Basta con politiche suicide dell’Europa”
– Scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf
– Martinez investe e uccide anziano in carrozzina
– Disattiva braccialetto e uccide la ex nel Veronese
– Turetta, la Procura non rinuncia al ricorso in Appello
– Roma, demolita villa abusiva clan Sinti al Casilino
– Migranti, Istat: nel 2024 richieste di asilo in crescita
– Ucraina, Parolin “L’Ue assuma ruolo di maggior protagonismo per la pace”
– Previsioni 3BMeteo 29 Ottobre
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm nuovo decreto. Calderone “Scelta strategica”

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Roma, sgombero e abbattimento di immobili abusivi in zona Casilino

Ott 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025