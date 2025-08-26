IN EVIDENZA

Tg News – 26/8/2025

Ago 26, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue: “Inaccettabile uccisione giornalisti a Gaza”
– Trump caccia dalla Fed la governatrice Cook
– Perizia ribadisce: “Alessia Pifferi capace di intendere”
– Prof accoltellato per una sigaretta a Bassano, un fermo
– Sequestrati dal Nas 674 kg di botulino nel Bolognese
– Bankitalia: frodi da 108 milioni tra bonifici e carte
– Mostra Cinema Venezia, tutto pronto per 82esima edizione
– Metsola: “Con coraggio l’Ue superi gli ostacoli, serve unità”
– Previsioni 3B Meteo 27 Agosto
