Tg News – 23/9/2025

Set 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump ad Assemblea Generale Onu: “Usa tornati più forti del mondo”
– Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City
– Salis, Commissione Ue respinge revoca immunità per un voto
– Giallo sui droni su aeroporti di Copenaghen e Oslo
– Incidenti di Milano, 5 arrestati, 2 sono liceali minorenni
– Maltempo, nubifragio ad Ischia, strade allagate
– Uomo armato di coltello entra nel ghetto di Roma, fermato
– MedOr, dialogo tra Nord e Sud del mondo opportunità per la Sicilia
– Previsioni 3B Meteo 24 Settembre
