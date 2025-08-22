IN EVIDENZA

Tg News – 22/8/2025

Di

Ago 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip
– In Europa aumentano le nuove imprese e i fallimenti
– America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci
– Commercio di oggetti preziosi, ecco cosa serve per svolgere l’attività
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Serie C, la Juventus Next Gen esordisce domani a Carpi. Si parte con la novità FVS

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Un anno senza Pinuccia e Daniel: la lettera dei familiari

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 22/8/2025

Ago 22, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Serie C, la Juventus Next Gen esordisce domani a Carpi. Si parte con la novità FVS

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Un anno senza Pinuccia e Daniel: la lettera dei familiari

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone