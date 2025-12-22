Tg News – 22/12/2025

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Esplosione a Mosca, muore generale, sospetti su Kiev
– Via libera da Ue a nuove sanzioni amministrative contro Russia
– Aggressione a 15enne, arrestati 4 minorenni a Milano
– Piantedosi “Casa Pound tra primi immobili da sgomberare”
– Lavoratori sottopagati, arriva norma salva-imprenditori
– Nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro
– Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri
– Meloni “Italia ascoltata perché nazione forte e autorevole”
– Previsioni 3B Meteo 23 Dicembre
