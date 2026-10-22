Tg News – 22/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Governo via libera al decreto aiuti
– Caro carburanti, in autostrada gasolio a 2,3 euro al litro
– Mattarella firma il decreto sicurezza
– Accordo Roma-Madrid, stop ai controlli Schengen a frontiere
– Ucraina, attacco russo a un mercato di Kharkiv
– Iran, Trump “Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa”
– Borse, Europa in rosso e spread fino a 128 punti
– “Harbor” di Anastasia Samoylova in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino
– Previsioni 3B Meteo 23 Ottobre
/gtr
– Dal Governo via libera al decreto aiuti
– Caro carburanti, in autostrada gasolio a 2,3 euro al litro
– Mattarella firma il decreto sicurezza
– Accordo Roma-Madrid, stop ai controlli Schengen a frontiere
– Ucraina, attacco russo a un mercato di Kharkiv
– Iran, Trump “Non stiamo negoziando, presto accadrà qualcosa”
– Borse, Europa in rosso e spread fino a 128 punti
– “Harbor” di Anastasia Samoylova in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino
– Previsioni 3B Meteo 23 Ottobre
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