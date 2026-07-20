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Tg News – 20/7/2026

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Lug 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sequestrati 50mila euro da un conto estero di Mario Roggero
– In sei coinvolti per la morte di Fakir a Bologna
– Uccise per un paio di cuffiette, confermati 27 anni in Appello
– Iran, mediatori propongono tregua di 10 giorni
– Andy Burnham è il nuovo premier del Regno Unito
– Tensione Russia-Italia, Mosca espelle addetto italiano
– Spagna campione del mondo, rissa dopo la finale
– New York, per Italpress un nuovo studio tv a Times Square con Piazza Italia
– Previsioni 3B Meteo 21 Luglio
/gtr

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