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Tg News – 19/6/2026

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Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni risponde a Trump: “Non imploriamo mai”
– Hezbollah: “In vigore cessate il fuoco in Libano con Israele”
– Russia-Ucraina, bombe su Kharkiv, Kiev centra raffineria a Mosca
– Avvelenate con ricina: 70 alimenti sotto sequestro
– Maturità, seconda prova: al Classico Quintiliano
– Federconsumatori: “Costo petrolio in calo, prezzi benzina no”
– Confcommercio: “Italia meta preferita per vacanze estive”
– A Marina di Grosseto il Water Camp per 43 ragazzi tra sport e inclusione
– Previsioni 3B Meteo 20 Giugno
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