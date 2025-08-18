Tg News – 18/8/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Camera Ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie

– A Washington incontro Trump, Zelensky e leader europei

– Gaza, entro oggi probabile via libera a tregua e rilascio 10 ostaggi

– Morto dopo essere stato colpito da taser, indagati 2 carabinieri

– Incendio in una palazzina nel torinese, morta 28enne

– Neonati morti a Bolzano, batterio in dispenser per lavare biberon

– Telemarketing, da domani stop a chiamate da finti numeri italiani

– Tanti amici e gente comune alla camera ardente di Pippo Baudo

– Previsioni 3B Meteo 19 Agosto

