Tg News – 18/8/2025

Ago 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Camera Ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie
– A Washington incontro Trump, Zelensky e leader europei
– Gaza, entro oggi probabile via libera a tregua e rilascio 10 ostaggi
– Morto dopo essere stato colpito da taser, indagati 2 carabinieri
– Incendio in una palazzina nel torinese, morta 28enne
– Neonati morti a Bolzano, batterio in dispenser per lavare biberon
– Telemarketing, da domani stop a chiamate da finti numeri italiani
– Tanti amici e gente comune alla camera ardente di Pippo Baudo
– Previsioni 3B Meteo 19 Agosto
