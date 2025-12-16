Tg News – 16/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mosca: “Non accetteremo truppe Nato in Ucraina”
– Parlamento Europeo revoca immunità ad Alessandra Moretti
– La Commissione Europea approva il piano casa, più aiuti
– Legge di Bilancio, doppia stretta sulle pensioni anticipate
– Omicidio Sharon Verzeni, chiesto ergastolo per Sangare
– Liste di attesa, fino a 360 giorni per una Tac
– Fontana di Trevi a pagamento, solo una ipotesi per il Comune
– Fontana “Serve una ristrutturazione di tutto l’impianto carcerario”
– Previsioni 3B Meteo 17 Dicembre
