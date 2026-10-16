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Tg News – 16/10/2026

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Ott 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Confindustria alza le stime del Pil all’1% ma vede frenata nel 2027
– Metano, Ue propone rinvio di un anno per le norme sull’import
– Turismo, Italia e Oman rafforzano la cooperazione
– Lotta all’evasione, nel mirino gli affitti brevi

mgg/abr/gsl

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