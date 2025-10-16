IN EVIDENZA

Tg News – 16/10/2025

Ott 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, Tajani: “La tassa sugli extraprofitti da Urss non ci sarà”
– Stop all’aumento dell’età pensionabile solo per i lavori usuranti
– Papa Leone: L’uso della fame come arma di guerra è un crimine
– Istat, in aumento chi non accede a pasto proteico ogni 2 giorni
– Gaza, gli Usa premono per la fase 2 dell’accordo
– Femminicidio Milano, Soncin non risponde al Gip
– Evacuato liceo a Pescara, scatta protocollo per maxi-emergenze
– Fondazione Magna Grecia, all’Onu Rapporto sulle mafie nell’era digitale
– Previsioni 3BMeteo 17 Ottobre
