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Tg News – 15/7/2026

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Lug 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, completata la nuova ondata di attacchi Usa
– Von der Leyen a Kiev, nuova partnership per difesa Ue e Ucraina
– Legge elettorale, la maggioranza si divide ancora
– Chiusa altra inchiesta su ex ministra Santanchè
– Omicidio Saman, definitive condanne per genitori e cugini
– Arbitri, pm di Milano chiedono archiviazione per Rocchi e Inter
– Consumatori, nuova stangata per pieno all’auto
– Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033
– Previsioni 3B Meteo 16 Luglio

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