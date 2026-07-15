Tg News – 15/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Iran, completata la nuova ondata di attacchi Usa– Von der Leyen a Kiev, nuova partnership per difesa Ue e Ucraina– Legge elettorale, la maggioranza si divide ancora– Chiusa altra inchiesta su ex ministra Santanchè– Omicidio Saman, definitive condanne per genitori e cugini– Arbitri, pm di Milano chiedono archiviazione per Rocchi e Inter– Consumatori, nuova stangata per pieno all’auto– Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033– Previsioni 3B Meteo 16 Luglio

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