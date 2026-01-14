Tg News – 14/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Kallas (Ue): “Il raid al treno ucraino voleva spaventare l’Occidente”
– Trump: “Contro l’IA c’è cospirazione”
– Petrolio alle stelle per stop ad oleodotto saudita, incubo rincari
– Papa Leone rialza gli stipendi dei Cardinali
– Roggero resta in carcere, giudici: ”No intrusioni sulla grazia”
– Sequestra e violenta per ore ragazza conosciuta sui social
– Bonino, domani esequie di Stato al Campidoglio con Mattarella
– Giustizia più vicina, a Ragusa gli uffici di prossimità per 300 mila persone
– Previsioni 3B Meteo 15 Settembre
azn
– Kallas (Ue): “Il raid al treno ucraino voleva spaventare l’Occidente”
– Trump: “Contro l’IA c’è cospirazione”
– Petrolio alle stelle per stop ad oleodotto saudita, incubo rincari
– Papa Leone rialza gli stipendi dei Cardinali
– Roggero resta in carcere, giudici: ”No intrusioni sulla grazia”
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