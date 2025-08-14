Tg News – 14/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Putin rompe il silenzio alla vigilia del vertice con Trump in Alaska
– Hamas pronta a ritiro combattenti se Israele ferma attacchi
– Travolta e uccisa a Milano, 3 minori allontanati da famiglie
– A Bolzano 2 neonati muoiono in ospedale per infezione
– Tabaccaia trovata morta in vasca da bagno a Bruzzano (MI)
– Incidente sul Monte Rosa, morti due alpinisti italiani
– Crollo Ponte Morandi 7 anni dopo, il ricordo di Mattarella
– 31 bambini arrivati in Italia da Gaza, 6 in Lombardia
– Previsioni 3B Meteo 15 Agosto
/gtr
/gtr