Tg News – 14/1/2026

Gen 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Chiara Ferragni assolta da accusa truffa per Pandoro Gate
– Proteste in Iran, dura repressione in corso
– Von Der Leyen “La Groenlandia è del suo popolo e nella Nato”
– Al via missione in Asia, Giorgia Meloni in Oman
– Morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministro Istruzione
– Sicurezza, a Roma in centro storico scattano i 30 km/h
– Indagine Antitrust, volano prezzi degli alimentari
– Nordio “Sul referendum Anm ha paura di confrontarsi con me”
– Previsioni 3B Meteo 15 Gennaio
