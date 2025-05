Tg News – 13/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, scuole evacuate

– Cassazione, su Erba prove solide e minuziosi riscontri

– Ex Ilva, chiesta Cassa Integrazione per 3926 lavoratori

– Mosca “I negoziati devono includere i nuovi territori russi”

– Netanyahu “Entreremo con forza a Gaza nei prossimi giorni”

– Assegnate Bandiere Blu 2025, salgono a 246 in Italia

– Tyrrhenian Link, completata la posa del ramo est Campania-Sicilia

– Previsioni 3B Meteo 14 Maggio

/gtr