Tg News – 13/11/2025

Nov 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Migranti, Meloni “Protocollo con l’Albania rivoluzionario”
– A Trieste madre uccide figlio di 9 anni, poi simula suicidio
– Accusata di doppio infanticidio, assolta Monia Bortolotti
– Si cerca il corpo del giudice Adinolfi dopo 31 anni
– 68enne aggredita da 3 cani a Pisa, è grave
– 10 anni dopo Parigi ricorda vittime Bataclan
– Emissioni, sì Europarlamento a taglio 90% entro 2040
– Giornata della gentilezza, al via la campagna “Hello Kitty, Hello Kindness”
– Previsioni 3BMeteo 14 Novembre
