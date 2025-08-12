Tg News – 12/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Delitto Garlasco, Pm: “Dna Ignoto 3 arriva da contaminazione”
– Donna travolta e uccisa a Milano, trovati 4 minori in campo rom
– Trovato corpo bimbo 6 anni scomparso in mare
– Ucraina, avanzata russa nel Donetsk, civili in fuga
– Gaza, Israele insiste: “No malnutrizione diffusa nella Striscia”
– Turismo, Meloni: “Da opposizioni solo falsità”
– Acque inquinate, 34% campioni mare e laghi italiani fuorilegge
– Arma Carabinieri ricorda Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana
– Previsioni 3B Meteo 13 Agosto
