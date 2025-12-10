IN EVIDENZA

Tg News – 10/12/2025

Di

Dic 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Telefonata Macron, Starmer e Merz con Trump su Ucraina
– Meloni: “Gestire i flussi è possibile, con legalità al primo posto”
– Confermata condanna a 4 anni per Irene Pivetti
– A Napoli caos per sentenza scoppio fabbrica fuochi
– Bollette luce, in arrivo bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie
– Morta Sophie Kinsella, autrice best seller “I love shopping”
– La cucina italiana diventa patrimonio dell’Unesco
– A Caltanissetta spinta all’innovazione lavorativa con il co-working di Poste
– Previsioni 3B Meteo 11 Dicembre
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 10/12/2025

Dic 10, 2025
IN EVIDENZA

Gemmato “Attendiamo esito controlli al San Raffaele”

Dic 10, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Cucina italiana patrimonio Unesco, il ministro Urso: “Importanti ricadute economiche”

Dic 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

SumUp raggiunge 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale

Dic 10, 2025
TOP NEWS

Cina, FMI rivede al rialzo la previsione di crescita per il 2025

Dic 10, 2025
TOP NEWS

McDonald’s apre nel Bergamasco l’ottocentesimo ristorante in Italia

Dic 10, 2025
TOP NEWS

Cucina italiana, Lollobrigida “Unesco celebra la forza della nostra cultura”

Dic 10, 2025