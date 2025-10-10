IN EVIDENZA

Tg News – 10/10/2025

Ott 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprese, ottimismo in calo sulle prospettive dell’economia
– Confindustria Energia, all’assemblea focus su autonomia strategica Ue
– Lazio, triplicate in 8 anni Pmi con un elevato livello di welfare
– Il valore dell’oro è in continuo rialzo
