Tg News – 1/9/2025

Set 1, 2025


ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Sisma devastante in Afghanistan, centinaia di morti
– Interferenze russe su Gps aereo Von Der Leyen
– 17 persone uccise in raid israeliani su Gaza
– A Milano 18enne trascinata nel bosco e violentata
– A Modena grave bimbo ustionato con acqua bollente
– Aiuti alle famiglie, al via nuova social card
– Istat, disoccupazione di Luglio al 6%
– Trasporti, arriva il primo sciopero dopo le ferie
– Previsioni 3B Meteo 2 Settembre
