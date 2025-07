Tg News – 1/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Caldo record e malori, in 13 Regioni stop ai lavori all’aperto

– Una vittima a Bardonecchia per esondazione Rio Frejus

– In Francia Tour Eiffel chiude per caldo, allagamenti in Savoia

– Frana travolte villaggio in Tirolo, 100 evacuati in elicottero

– Kaufmann presto in Italia, interrogatorio a metà Luglio

– Trump a Musk: “Senza sussidi chiuderesti bottega”

– Bce, Lagarde: “Raggiunto l’obiettivo inflazione”

– Campi Flegrei, De Luca: “Mantenere nervi saldi e non creare psicosi”

– Previsioni 3B Meteo 2 Luglio

gsl