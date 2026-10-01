Tg News – 1/10/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Francia in fiamme per la rivolta degli studenti, oltre 600 fermi

– Ue all’Italia “Abbiamo già dato più flessibilità”

– Carburanti, anche Tamoil decide di tagliare i prezzi

– Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio

– Pg Corte Appello chiede prescrizione per Fini e i Tulliani

– Arrestato guru setta in Val di Susa

– Meloni a Genova per il Salone Nautico e polemiche organizzative

– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento

– Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre

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