Tg News – 1/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia in fiamme per la rivolta degli studenti, oltre 600 fermi
– Ue all’Italia “Abbiamo già dato più flessibilità”
– Carburanti, anche Tamoil decide di tagliare i prezzi
– Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio
– Pg Corte Appello chiede prescrizione per Fini e i Tulliani
– Arrestato guru setta in Val di Susa
– Meloni a Genova per il Salone Nautico e polemiche organizzative
– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento
– Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre
azn
– Francia in fiamme per la rivolta degli studenti, oltre 600 fermi
– Ue all’Italia “Abbiamo già dato più flessibilità”
– Carburanti, anche Tamoil decide di tagliare i prezzi
– Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio
– Pg Corte Appello chiede prescrizione per Fini e i Tulliani
– Arrestato guru setta in Val di Susa
– Meloni a Genova per il Salone Nautico e polemiche organizzative
– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento
– Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre
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