Tg Lavoro & Welfare – 30/10/2025

Ott 30, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il cantiere della legge di bilancio è ancora aperto
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Stabili le uscite dei Comuni per i servizi sociali
– Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti delle Assemblee legislative regionali
