Tg Economia – 9/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia, la crisi politico-finanziaria scuote l’Europa
– La moda italiana e le incognite del dopo-Armani
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Più costi sociali dai dazi Usa, lo Stato aiuti le imprese dell’export
– Francia, la crisi politico-finanziaria scuote l’Europa
– La moda italiana e le incognite del dopo-Armani
– L’Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+
– Più costi sociali dai dazi Usa, lo Stato aiuti le imprese dell’export
abr/gtr