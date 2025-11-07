IN EVIDENZA

Tg Economia – 7/11/2025

Nov 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Imprenditoria femminile motore di sviluppo, Roma al top
– Confagricoltura punta sull’agroalimentare sostenibile e competitivo
– Sibeg cresce in Sicilia, posti di lavoro raddoppiati in due anni
– Engel & Völkers, nuovo shop ai Parioli di Roma
