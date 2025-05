Tg Economia – 6/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Horizon Europe, finanziati progetti di ricerca per 43 miliardi

– Turismo di lusso e viaggi di nozze, Italia meta preferita

– “Perché”, a Torino la convention annuale di Banca Mediolanum

– Fisco e mutuo per la prima casa, le spese notarili sono detraibili

abr/gtr