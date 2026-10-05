Tg Economia – 5/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, ad agosto accelerano i prezzi alla produzione industriale
– Neet in calo in Italia ma è ancora emergenza
– A2A, nel 2025 a Milano 1,3 mld di euro di valore distribuito
– Il lavoro sommerso costa all’Italia 197 miliardi l’anno
sat/gtr
– Ue, ad agosto accelerano i prezzi alla produzione industriale
– Neet in calo in Italia ma è ancora emergenza
– A2A, nel 2025 a Milano 1,3 mld di euro di valore distribuito
– Il lavoro sommerso costa all’Italia 197 miliardi l’anno
sat/gtr