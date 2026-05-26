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Tg Economia – 26/5/2026

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Mag 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Confindustria, l’energia è la priorità, tornare al nucleare
– Automotive, un piano da 1,3 miliardi per l’innovazione
– Contrattazione collettiva, la sfida di una competizione al rialzo
– Partite Iva, parte l’invio delle lettere di compliance
abr/gtr

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