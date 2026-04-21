Tg Economia – 21/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo
– Trenitalia, 77 nuovi treni regionali entro maggio
– Progetti sociali innovativi, accordo tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo
– Sburocratizzazione necessaria per dare slancio alle Pmi
abr/gtr
– Europa, 21 azioni per rafforzare l’economia nel Mediterraneo
– Trenitalia, 77 nuovi treni regionali entro maggio
– Progetti sociali innovativi, accordo tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo
– Sburocratizzazione necessaria per dare slancio alle Pmi
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