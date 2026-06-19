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Tg Economia – 19/6/2026

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Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lavoro, 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno
– Il welfare aziendale diventa sempre più personalizzato
– Edison accelera sugli investimenti in sostenibilità e rinnovabili
– Assegno unico, si avvicina la scadenza per aggiornare l’Isee
abr/gtr

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