Tg Economia – 19/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lavoro, 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno
– Il welfare aziendale diventa sempre più personalizzato
– Edison accelera sugli investimenti in sostenibilità e rinnovabili
– Assegno unico, si avvicina la scadenza per aggiornare l’Isee
abr/gtr
– Lavoro, 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno
– Il welfare aziendale diventa sempre più personalizzato
– Edison accelera sugli investimenti in sostenibilità e rinnovabili
– Assegno unico, si avvicina la scadenza per aggiornare l’Isee
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