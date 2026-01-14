IN EVIDENZA

Tg Economia – 14/1/2026

Gen 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prezzi alimentari alle stelle, interviene l’Antitrust
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Turismo, in Europa boom di prenotazioni sulle piattaforme online
– Affitti, come funziona il canone concordato
