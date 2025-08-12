IN EVIDENZA

Tg Economia – 12/8/2025

Di

Ago 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A giugno in crescita export e saldo commerciale
– La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere
– Dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo
– Contanti in viaggio, dai 10 mila euro vanno dichiarati alla Dogana
sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 12/8/2025

Ago 12, 2025
IN EVIDENZA

Brambilla “Due lupi condannati a morte in Alto Adige, danno enorme”

Ago 12, 2025
IN EVIDENZA

Tg Sport – 12/8/2025

Ago 12, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 12/8/2025

Ago 12, 2025
IN EVIDENZA

Tg Economia – 12/8/2025

Ago 12, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Zelensky “Non consentire alla Russia di ingannare il mondo”

Ago 12, 2025
IN EVIDENZA

Brambilla “Due lupi condannati a morte in Alto Adige, danno enorme”

Ago 12, 2025