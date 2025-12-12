IN EVIDENZA

Tg Economia – 12/12/2025

Dic 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– FS, nel primo anno del Piano Strategico investiti 18 miliardi
– 2025 positivo per il settore dei viaggi d’affari
– Women Value Company, Intesa Sanpaolo premia 33 imprese del Nord
– Evasione fiscale, un fardello da oltre 100 miliardi l’anno
